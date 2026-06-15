Сергій Разумовський

Динамо розпочало роботу на літніх тренувальних зборах в Австрії. Про старт підготовки київської команди до нового сезону повідомила пресслужба клубу.

У понеділок, 15 червня, підопічні Ігоря Костюка провели перше тренування в межах літнього міжсезоння. Заняття відбулося вранці та стало початком австрійського етапу підготовки команди.

Наразі Динамо працює не в оптимальному складі. Частина футболістів ще не приєдналася до загальної групи та має прибути до розташування команди найближчим часом. Після цього тренерський штаб зможе продовжити підготовку вже з більшою кількістю гравців.

На сьогодні у киян заплановане ще одне тренування. Друге заняття команда проведе ввечері, продовживши поступово набирати фізичні кондиції після відпустки.

Перший контрольний матч у межах зборів Динамо має зіграти в суботу, 20 червня. Суперником київської команди стане празька Славія. Поєдинок із представником Чехії стане для підопічних Костюка першою можливістю перевірити готовність на тлі ігрового навантаження.

Раніше Динамо вступило у боротьбу за бразильського форварда.