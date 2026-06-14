Павло Василенко

Одним з літніх новачків київського Динамо може стати 27-річний бразильський форвард Даніло, права на якого належать шотландському Глазго Рейнджерс, повідомляє TransferFeed.

Український клуб хоче орендувати бразильця з правом подальшого викупу його трансферу. За інформацією джерела, інтерес до Даніло також виказують бразильський Корінтіанс і не названий клуб УПЛ.

Форвард пов'язаний з Рейнджерс контрактом, термін дії якого розрахований до 31 травня 2028 року. Його оціночна вартість складає 1,5 мільйона євро.

Останні пів року Даніло провів в оренді в нідерландському Неймегені, за який зіграв 12 поєдинків – один гол, одна результативна передача.

Зазначимо, що бразилець є вихованцем Корінтіанса. Крім того, він грав за юнацькі та молодіжні команди Понте-Прети, Васко та Сантосу. У Європі Даніло виступав за Твенте, Аякс і Феєнорд.