Сергій Разумовський

Захисник Арсенала Бен Вайт більше не допоможе лондонській команді у поточному сезоні через травму коліна. Як повідомляє The Athletic, пошкодження виявилося достатньо серйозним, щоб футболіст достроково завершив клубну кампанію та пропустив вирішальні матчі сезону.

Зокрема, 28-річний англієць не зможе взяти участь у фіналі Ліги чемпіонів, у якому Арсенал зустрінеться з ПСЖ українця Іллі Забарного. Втрата Вайта стала неприємною новиною для тренерського штабу канонірів, адже захисник був важливою частиною ротації команди та міг закрити одразу кілька позицій у лінії оборони.

За даними джерела, медичний штаб Арсенала має побоювання щодо характеру пошкодження. Вайт міг травмувати бокові зв’язки коліна під час матчу 36-го туру чемпіонату Англії проти Вест Гема. Та зустріч завершилася мінімальною перемогою лондонців з рахунком 1:0, однак після гри стало відомо, що захисник зазнав проблем із коліном.

Наразі точні терміни відновлення Бена Вайта залишаються невідомими. Футболісту мають провести додаткові медичні обстеження, які допоможуть визначити ступінь пошкодження та подальший план реабілітації. Саме після цього стане зрозуміло, скільки часу знадобиться гравцеві для повернення до тренувань і матчів.

Як повідомляє Фабріціо Романо, травма може вплинути не лише на завершення сезону для Вайта на клубному рівні, а й на його перспективи у збірній Англії. Додаткові тести мають показати, чи зберігає захисник шанс потрапити до заявки національної команди на чемпіонат світу.

У нинішньому сезоні Бен Вайт провів за Арсенал 30 матчів у всіх турнірах. На його рахунку один забитий м’яч та дві результативні передачі.