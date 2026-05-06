Денис Сєдашов

Паризький ПСЖ став другим фіналістом Ліги чемпіонів сезону-2025/2026. У матчі-відповіді 1/2 фіналу французький клуб зіграв внічию з мюнхенською Баварією, пройшовши далі за сумою двох зустрічей.

Рахунок було відкрито на 2-й хвилині — Усман Дембеле скористався відскоком у штрафному майданчику та пробив у верхній кут воріт. На 31-й хвилині арбітр залишив без уваги епізод із ймовірною грою рукою з боку Невіша у штрафній зоні парижан.

Баварія відігралася на 90+4 хвилині зусиллями Гаррі Кейна, проте цього забракло для виходу у фінал.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний потрапив до заявки на гру, але провів увесь матч на лаві запасних.

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу. Матч-відповідь

Баварія — ПСЖ — 1:1 (Перша гра — 4:5)

Голи: Кейн, 90+4 — Дембеле, 2

У фінальноу матчі ПСЖ зустрінеться з лондонським Арсеналом. Вирішальний матч відбудеться 30 травня 2026 року на стадіоні Пушкаш Арена в Будапешті (Угорщина).

Арсенал втримав перемогу над Атлетико та став першим фіналістом Ліги чемпіонів.