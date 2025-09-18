Михайло Цирук

У суботу, 20 вересня, поєдинком ковалівського Колоса та рівненського Вереса стартує шостий тур УПЛ, до якого команди підходитимуть після кубкових баталій в середині тижня.

Олександрія вирушить до Києва, аби взяти реванш у київського Динамо, Карпати спробують здобути першу перемогу в чемпіонаті у виїзному матчі проти Оболоні, а в заключному матчі туру Шахтар намагатиметься реабілітуватися за втрату очок у попередньому матчі Премʼєр-Ліги перемогою над луганською Зорею. Пропонуємо до вашої уваги анонс чергового ігрового вікенду в українській національній першості.

Субота, 20 вересня

15:30 Колос - Верес

Хтось в УПЛ взагалі здатен зупинити цей Колос? Команда Руслана Костишина не програє в чемпіонаті вже 12 матчів поспіль, а у пʼяти матчах цього сезону набрала стільки ж очок, скільки Динамо - 13. Тож фаворитом зустрічі, очевидно, буде саме команда з Ковалівки, проте й Верес останнім часом також набрав хід.

Підопічні Олега Шандрука здобули перемоги у двох останніх матчах проти ЛНЗ (2:0) та Кудрівки (2:0), тож також будуть прагнути продовжити свою успішну серію. Чи вдасться червоно-чорним зупинити цю ковалівську машину?

Прогноз ХSPORT.ua - Колос не програє

18:00 Полісся - Кудрівка

Полісся та Кудрівка підходять до цієї гри у протилежних становищах та ситуаціях. Житомиряни розпочали сезон відверто кепсько, і до минулого туру мали серію з шести поразок поспіль, однак тиждень тому здобули дуже складну та важливу перемогу над Кривбасом (1:0).

Кудрівка ж навпаки видала успішний старт, набравши шість очок у перших трьох турах, однак далі трохи забуксувала, спочатку втративши перемогу над Карпатами (2:2), а потім поступившись Вересу. З урахуванням цих факторів, ймовірнішим претендентом на перемогу в цій парі виглядає саме команда Руслана Ротаня, однак Кудрівка цього сезону вже неодноразово доводила, що вміє дивувати.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Полісся

Неділя, 21 вересня

13:00 Полтава - Металіст 1925

Ці команди також готувалися до свого дербі новачків у різній формі та різному стані. Якщо Полтава не знає смаку перемог уже три тури, а остання нічия з Карпатами (1:1) принесла команді перший бал в чемпіонаті з початку серпня, то от Металіст 1925 в останніх трьох іграх чемпіонату набрав сім очок, одне з яких - проти Шахтаря. Чи зможуть господарі створити невеличку сенсацію та призупинити впевнену ходу підопічних Младена Бартуловича?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Металіста 1925

15:30 ЛНЗ - Рух

Тепер це славетне протистояння - це не лише дербі команд з назвою з трьох букв, а й матч попередньої та нинішньої команд Віталія Пономарьова. І одна й інша зараз не в найкращому становищі. ЛНЗ зазнав у чемпіонаті двох поразок поспіль, одну з яких - від дуже проблемної Олександрії. Ну а справи Руху зараз ще гірші: лише одна перемога в 5 матчах та останнє місце в УПЛ. Хто з команд нарешті потішить своїх уболівальників набраними балами?

Прогноз ХSPORT.ua - ЛНЗ не програє

18:00 Епіцентр - Кривбас

Перемога над Рухом (1:0), що стала для команди першою в УПЛ, звісно, має надихнути Епіцентр, однак у грі з Кривбасом, який поразкою від Полісся (0:1) перервав серію з чотирьох перемог у всіх турнірах поспіль, команді Сергія Нагорняка все одно буде дуже важко.

До того ж криворіжці готуватимуться до гри трохи розлюченими: у середу вони пройшли у Кубку України першоліговий Чернігів (1:1, пен. 3:1), однак, найімовірніше, отримають дискваліфікацію за порушення ліміту на легіонерів та залишать турнір. Тож хоча б у цьому матчі підопічні ван Леувена спробують подарувати собі та прихильникам позитивні емоції.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Кривбасу

Понеділок, 22 вересня

13:00 Оболонь - Карпати

Ну колись же Карпати мають виграти! Так, минулого туру Оболонь відібрала очки у самого Динамо (2:2), але сказати, що пивовари продемонстрували в тому матчі гру, яка має лякати наступних суперників, усе ж не можна. Тому від підопічних Лупашка, як і у двох попередніх турах, чекатимуть лише перемоги, проте чи вдасться їм її здобути.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Карпат

15:30 Динамо - Олександрія

Враховуючи те, що серед тижня Динамо обіграло Олександрію (2:1) дуже експериментальним, незіграним та незвичним складом, сподівань на те, що команда Нестеренка зможе дати бій основі киян, не надто багато. Однак дива у футболі все ж іноді трапляються, тож передчасно списувати колектив з Кіровоградщини точно не варто.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Динамо

18:00 Шахтар - Зоря

Так само небагато шансів проти іншого гранда буде у луганської Зорі. Розлючений Шахтар, який минулого тижня втратив очки з Металістом 1925, а серед цього трохи помучився з Поліссям зі ставків (1:0), точно захоче трохи відірватися. Проте й команда Віктора Скрипника - точно не подарунок для будь-якого суперника. Попри проблеми в захисті, атакувати ці хлопці вміють дуже непогано, тож тут ми цілком можемо очікувати на доволі якісний та конкурентний матч.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Шахтаря

В матеріалі використані фото Getty images, УПЛ