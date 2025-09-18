Капітан жіночої збірної Іспанії з тенісу Карла Суарес Наварро для ВТУ поділилася емоціями після поразки своїх підопічних у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

«Це справді важко. Ми і так це знаємо. Але що я можу сказати? Я думаю, що це були два різні матчі, але обидва були дійсно важкими. На мій погляд, Марта і Джессіка дуже добре зіграли перший сет. Потім Марта зіграла краще в другому сеті і з цим нічого не можна було вдіяти. Паула та Еліна показали найкращий теніс, на який вони здатні. Я думаю, що це був дуже хороший матч для глядачів, для вболівальників. Було важко. Ми знаємо, якою тенісисткою була Еліна. Вона завжди боролася до кінця протягом усієї своєї кар’єри. Сьогодні це було особливо видно.

Паула, як ви знаєте, вийшла на корт після двох місяців удома. Вона грала дуже, дуже добре і віддала все, що мала. Тож це було дуже важко. Ми спробуємо повернутися до Фіналу наступного року».