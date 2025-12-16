Павло Василенко

Раніше з’явилася інформація, що Микола Шапаренко потрапив на радари Жирони і вже цієї зими переїде до столиці Каталонії. Інсайдер Михайло Співаковський не підтвердив ці чутки, але розповів, кому відмовив хавбек Динамо.

«Я можу спростувати інформацію про інтерес Жирони до Миколи Шапаренка. Насправді за весь час перебування футболіста в Динамо зацікавленість були лише від Бешикташа. Президент турецького клубу вийшов на зв'язок з Динамо після Євро, де Шапаренко зігра дуже якісно, і запропонував стартову суму 12 мільйонів євро, але футболіст сам відмовився їхати у Туреччину», – сказав Співаковський в ефірі програми ТаТоТаке.

Шапаренко в поточному сезоні провів в футболці Динамо 21 матч, на його рахунку два голи і сім асистів.

Контракт 27-річного хавбека з Динамо діє до 30 вересня 2026 року. Transfermarkt оцінює Миколу в 11 мільйонів євро.

Динамо за підсумками першого кола посідає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 23 очки.