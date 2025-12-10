Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко поділився очікуваннями від поєдинку п’ятого туру групового етапу Ліги конференцій проти Фіорентини.

«Фіорентина – дуже хороша команда. У чемпіонаті в них є певні складнощі, але, думаю, це тимчасово, оскільки в них дуже хороші гравці. І завтра теж має бути хороший матч.

Бувають такі часи, коли складно й щось не виходить у Динамо. Буває таке, але треба бути сильними, і, не дивлячись на труднощі, йти з високо піднятою головою. Я сподіваюся, що в нас з часом усе налагодиться. Але таке буває – спади, злети… » – наводить слова Шапаренка пресслужба київського клубу.