Шапаренко: «Бувають такі часи, коли складно і щось не виходить»
Хавбек поспілкувався з представниками ЗМІ
близько 2 годин тому
Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко поділився очікуваннями від поєдинку п’ятого туру групового етапу Ліги конференцій проти Фіорентини.
«Фіорентина – дуже хороша команда. У чемпіонаті в них є певні складнощі, але, думаю, це тимчасово, оскільки в них дуже хороші гравці. І завтра теж має бути хороший матч.
Бувають такі часи, коли складно й щось не виходить у Динамо. Буває таке, але треба бути сильними, і, не дивлячись на труднощі, йти з високо піднятою головою. Я сподіваюся, що в нас з часом усе налагодиться. Але таке буває – спади, злети… » – наводить слова Шапаренка пресслужба київського клубу.
Поєдинок Фіорентина – Динамо буде зіграно завтра, 11 грудня. Початок гри о 19:45 за київським часом.