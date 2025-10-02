Відомий український наставник Володимир Шаран повідомив, що повертається в Олександрію. Його слова наводить Sport.ua.

Віцечемпіон УПЛ на клубних ресурсах сповістив, що посаду головного тренера Олександрії-2 залишив Віктор Бицюра, а на його місце повинен прийти 54-річний фахівець.

Так, я отримав запрошення з футбольного клубу Олександрія. Завтра мене мають представити як головного тренера другої команди. Буду тренувати молодь - 18-21-річних хлопців. Таке рішення прийняло керівництво клубу - Іван Кузьменко спільно із Сергієм Анатолійович Кузьменком, за що я їм дуже вдячний. Тож тепер працюватиму як над підготовкою гравців для головної команди, так і над поліпшенням результатів Олександрії-2. У поточному чемпіонаті вона вже піднялась на п’яте місце, що є гарною ознакою. Потрібно буде поборотись за вихід до Першої ліги - питань нема, будемо втілювати цю мету у життя. Я не побоююсь випробувань, розповів Шаран.

Раніше наставник вже очолював основну команду Олександрії. Містяни під його керівництвом змогли повернутися до УПЛ, виступали у Лізі Європи, а в сезоні 2018/2019 тренер привів Олександрію до бронзових медалей УПЛ.

Останнім місцем роботи Шарана був Минай, який він залишив наприкінці 2023 року.

