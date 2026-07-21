Новачок Динамо Олексій Сич прокоментував свій перехід зі львівських Карпат до київського клубу. Слова правого захисника передає пресслужба біло-синіх.

Дуже щасливий приєднатися до такого великого клубу. Емоції – позитивні, враження – найкращі.

Був із «Карпатами» на зборах у Словенії. Після однієї з контрольних ігор зателефонував агент, сказав, що є така пропозиція, чи я не проти. Я відповів: «Звісно, чому б і ні». Й буквально за день-два все вирішилося.

Чому обрав п'ятий номер? Раніше завжди носив 77-й, зараз виникло бажання щось поміняти. Ні до чого не прив'язувався, просто вибрав п'ятий.

З тренерами ще не спілкувався. З деякими хлопцями переписувався – запитували, що і як. По суті, в мене в «Динамо» багато друзів, знайомих, тому в адаптації як такій, гадаю, не буде потреби.

Думаю, готовий до переїзду до Києва. Як кажуть, нове місто – нові можливості. Треба щось змінювати, виходити із зони комфорту. Так і стають сильнішими.

Відсутність зборів? Це вже буде по факту, коли приєднаюся до команди. Потрібно насамперед ознайомитися з вимогами тренера. Буду адаптовуватися! Які амбіції? Чемпіонство.