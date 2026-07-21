Сергій Разумовський

Нападник Динамо отримав м’язове ушкодження та нині перебуває на етапі відновлення, повідомляє «ТаТоТаке». За інформацією джерела, футболіст уже розпочав активну реабілітацію й робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернутися до повноцінних тренувань.

Очевидці, які бачили Мунгенге в тренажерній залі, зазначають, що гравець працює дуже наполегливо та демонструє професійний підхід до процесу відновлення. У клубі розраховують, що нападач зможе повернутися до роботи в оптимальних кондиціях після завершення реабілітації.

Раніше Динамо підписало захисника збірної України перед матчами з ПАОК у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.