Павло Василенко

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам був змушений внести зміни до складу команди.

У суботу Тоттенгем зіграв з Манчестер Юнайтед внічию – 2:2. Форвард Рандаль Коло Муані був у стартовому складі «шпор». Однак він не вийшов на поле у ​​другому таймі і був замінений.

Журналіст Фабріс Гокінс з RMC Sport повідомив, що Коло Муані отримав перелом щелепи. Нападник не зможе грати в найближчих матчах відбору ЧС-2026 проти України (13 листопада) та Азербайджану (16 листопада). Дешам викликав на його місце Флоріана Товена.

Коло Муані за збірну Франції провів 31 матч, забив дев'ять голів і віддав чотири результативні передачі.

Відзначимо, що через травми у збірну Франції не були викликані: