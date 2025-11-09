Ще один футболіст збірної Франції не зіграє проти України
Відомі деталі
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам був змушений внести зміни до складу команди.
У суботу Тоттенгем зіграв з Манчестер Юнайтед внічию – 2:2. Форвард Рандаль Коло Муані був у стартовому складі «шпор». Однак він не вийшов на поле у другому таймі і був замінений.
Журналіст Фабріс Гокінс з RMC Sport повідомив, що Коло Муані отримав перелом щелепи. Нападник не зможе грати в найближчих матчах відбору ЧС-2026 проти України (13 листопада) та Азербайджану (16 листопада). Дешам викликав на його місце Флоріана Товена.
Коло Муані за збірну Франції провів 31 матч, забив дев'ять голів і віддав чотири результативні передачі.
Відзначимо, що через травми у збірну Франції не були викликані:
- Усман Дембеле
- Дезіре Дуе
- Орельєн Чуамені
- Адрієн Рабйо
- Маркус Тюрам