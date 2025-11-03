За інформацією Sport.ua, український захисник Олександр Зінченко з англійського Ноттінгем Форест не зможе допомогти збірній України у ключових матчах відбору на ЧС-2026 проти Ісландії та Франції.

Тренерський штаб під керівництвом Сергія Реброва вирішив не викликати Зінченка, надавши йому час відновлення після травми. Спершу планувалося, що Олександр приєднається до збірної для обстеження, проте від цієї ідеї відмовилися.

Нагадаємо, що Зінченко отримав травму паху наприкінці першого тайму матчу Ліги Європи проти Порту (0:2), що відбувся 23 жовтня. Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч зазначив, що відновлення гравця займе більше часу, ніж передбачалося спочатку.