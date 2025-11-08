Тоттенгем не втримав вольову перемогу над Манчестер Юнайтед
Юнайтед 5 матчів не програє
близько 1 години тому
Тоттенгем та МЮ відкривали програму 11 туру АПЛ. Матч в Лондоні завершився з рахунком 2:2.
Мінімальна перевага в рахунку трималась на боці Юнайтед більшу кількість часу, коли на 32-й хвилині Мбеумо змусив вболівальників Тоттенгема притихнути на власному стадіоні.
Команда Рубена Аморіма спробувала втримати мінімлаьну перевагу в рахунку, проте на 84-й хвилині гол Теля перевернув матч для лондонців, які окрилені успіхом понеслися забивати ще.
В компенсований час, здавалось би, Тоттенгем забив переможний гол зусиллями Рішарлісона. МЮ, попри втрачену перемогу, знайшов в собі сили піти відігратись і був винагороджений голом де Лігта, який приніс нічию Юнайтед.
АПЛ. 11 тур
Тоттенгем - МЮ 2:2
Голи: Тель, 84, Рішарлісон, 90+1 Мбемо, 32, де Лігт, 90+6