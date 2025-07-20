ЛНЗ переміг команду Першої ліги ЮКСА з рахунком 2:0 у шостому контрольному матчі літніх зборів. Поєдинок відбувся 20 липня на тренувальній базі клубу в Черкасах. Єдиним автором голів став форвард черкасців Марк Ассінор, який відзначився на 16-й та 84-й хвилинах гри.

Для ЛНЗ це вже шоста перевірка сил під час літніх зборів. Команда продовжує готуватися до старту УПЛ, де в дебютному турі 2 серпня зустрінеться на виїзді з луганською Зорею. Також орієнтовно 2 серпня свій стартовий матч у Першій лізі проведе і ЮКСА - вдома проти хмельницького Поділля.

Контрольний матч. 20 липня. 12:00. Черкаси, Черкаська обл.

ЛНЗ (Черкаси) — ЮКСА (Тарасівка) 2:0

Голи: Ассінор 16, 84

Також ЛНЗ підписав основного голкіпера Руха.