Сергій Разумовський

Криворізький Кривбас посилив середню лінію команди новим футболістом. За інформацією «ТаТоТаке», клуб узгодив усі необхідні формальності щодо переходу півзахисника Руху Дениса Підгурського.

23-річний футболіст виступає на позиції опорного хавбека та вже найближчим часом має приєднатися до нової команди. Контракт Підгурського з Кривбасом розрахований на два роки. Водночас угода передбачає можливість продовження співпраці.

Як повідомляє джерело, керівництво Руху погодилося відпустити свого колишнього гравця без компенсації. Таким чином, Підгурський переходить до Кривбасу у статусі вільного агента. Для криворізького клубу це трансфер, який дає змогу посилити склад без необхідності виплачувати кошти за викуп контракту.

Підписання Підгурського стало особливо актуальним після відходу з Кривбасу основного опорного півзахисника Андрусва Араухо. Венесуельський футболіст продовжить кар’єру в Поліссі, куди його продав криворізький клуб.

Львівський Рух улітку пережив серйозні зміни. Клуб за власною ініціативою залишив українську Прем’єр-лігу та опустився до Другої ліги. Після цього команду залишила значна частина футболістів, які раніше формували її основний склад. Серед гравців, що змінили клуб, опинився і Денис Підгурський.