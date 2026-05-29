Сергій Разумовський

Нападник Матвій Пономаренко опинився у сфері уваги дортмундської Боруссії. Як повідомляє RUHR24, клуб із Бундесліги вже певний час спостерігає за прогресом форварда київського Динамо та збирає детальну інформацію про його гру.

Поки що мова не йде про активні переговори чи офіційну пропозицію. Інтерес з боку Боруссії перебуває на ранньому етапі, однак кандидатура 20-річного українця розглядається як перспективна для майбутнього підсилення атаки.

Сам футболіст, за наявною інформацією, не проти спробувати сили в Німеччині. Бундесліга приваблює Пономаренка високим рівнем конкуренції та можливістю зробити наступний крок у кар’єрі.

Динамо, своєю чергою, не має наміру розлучатися з нападником на невигідних умовах. Пономаренко має чинну угоду з київським клубом до кінця 2028 року, тому кияни можуть диктувати свої вимоги у разі предметного інтересу з боку іноземних команд.

У сезоні-2025/26 форвард демонструє вражаючу результативність. Загалом за першу команду та юнацький склад Динамо він провів 31 матч, у яких забив 24 голи та зробив три асисти. Особливо переконливо нападник виглядає в чемпіонаті України, де має 13 м’ячів у 15 поєдинках.

Такі показники лише посилюють інтерес до Пономаренка з боку європейських клубів, а Боруссія Дортмунд може стати одним із варіантів продовження кар’єри українського таланта. Однак позиція президента Динамо Ігоря Суркіса має стати ключовою.

Раніше стало відомо, що Динамо продовжило контракт із Пономаренком.