Сергій Разумовський

Львівські Карпати визначилися з потенційною заміною Олексію Сичу, який нещодавно перейшов до київського Динамо. На позицію правого захисника клуб розглядає 31-річного іспанця Івана Калеро. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, Карпати контактують із Культурaл Леонесою, яка виступає у третьому за силою дивізіоні Іспанії. Сторони обговорюють можливий трансфер футболіста.

Калеро є сином Хуліана Калеро — нинішнього головного тренера Ов’єдо. Раніше батько потенційного новачка Карпат очолював Леванте, Бургос і Картахену, а також входив до тренерського штабу Фернандо Єрро у збірній Іспанії під час чемпіонату світу-2018.

Футбольну освіту Іван Калеро здобував в академії мадридського Атлетико. У професійній кар’єрі він також виступав за англійський Дербі та нідерландську Спарту. Крім того, іспанець уже працював разом із чинним наставником Карпат Франом Фернандесом в Алькорконі.

Основна позиція Калеро — правий захисник. Він вирізняється активною грою в атаці та за своїми характеристиками нагадує Романа Вантуха. Іспанець здатен діяти й вище на фланзі.

Минулий сезон став для Калеро результативним: він провів 37 матчів у чемпіонаті та Кубку Іспанії, записавши до свого активу п’ять голів і п’ять результативних передач. Найяскравішим епізодом стала його дубль у ворота Атлетіка Більбао у Кубку Короля.

Поки що Калеро не прибув до Львова й не підписав контракт із Карпатами. Якщо трансфер відбудеться, український клуб розраховує домовитися про перехід за мінімальну компенсацію для Культурaл Леонеси.

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