Павло Василенко

Львівські Карпати офіційно повідомили про відхід українського півзахисника Іллі Квасниці. Наступний сезон 22-річний футболіст проведе у складі Лівого Берега, який орендував гравця до завершення кампанії-2026/27.

Про перехід оголосила пресслужба зелено-білих. У клубі зазначили, що орендна угода вже набрала чинності, а Квасниця найближчим часом приєднається до нової команди, яка повернулася до Української Прем'єр-ліги.

Ілля став футболістом Карпат у січні 2025 року. За цей час він провів 15 матчів у чемпіонаті України, записавши до свого активу одну результативну передачу. Ще один поєдинок хавбек зіграв у Кубку України, де відзначився одразу двома асистами.

Лівий Берег повернувся до елітного дивізіону після успішного минулого сезону. Команда Олександра Рябоконя фінішувала третьою у Першій лізі, а потім у стикових матчах здолала Олександрію та виборола право виступати в УПЛ у сезоні-2026/27.