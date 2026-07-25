Павло Василенко

Майбутнє вінгера Реала Вінісіуса Жуніора залишається невизначеним, чим уже готовий скористатися лондонський Арсенал. За інформацією британського журналіста Девіда Орнштейна, англійський клуб уважно стежить за ситуацією навколо бразильця, хоча до конкретних переговорів справа поки не дійшла.

Минулого сезону Вінісіус був одним із лідерів мадридської команди. Він провів 53 матчі у всіх турнірах, забив 22 м'ячі та віддав 14 результативних передач.

Чинний контракт футболіста спливає в середині наступного року. Після вильоту збірної Бразилії з чемпіонату світу Реал і сам гравець домовилися зробити продовження угоди головним пріоритетом. Очікувалося, що сторони зустрінуться наприкінці липня, однак, за інформацією Le Journal du Real, жодного рішення поки не ухвалено.

Саме ця невизначеність привернула увагу Арсеналу. За даними Орнштейна, у лондонському клубі схвалили ідею можливого трансферу Вінісіуса на всіх рівнях, однак наразі лише оцінюють перспективи угоди. Водночас Реал не має наміру втрачати одного зі своїх лідерів безкоштовно, тому подальші кроки англійців безпосередньо залежатимуть від перебігу переговорів щодо нового контракту бразильця.