Сергій Разумовський

Барселона виявляє інтерес до нападника Баварії Гаррі Кейна, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, каталонський клуб уже зв’язувався з представниками англійського форварда, щоб повідомити про свою зацікавленість у можливому трансфері.

Керівництво Барселони планує повернутися до предметного обговорення цього питання після завершення чемпіонату світу 2026 року. У клубі розглядають Кейна як одного з потенційних кандидатів на заміну Роберту Левандовскі, що переходить до Чикаго Файр, та готові діяти, якщо для переходу виникнуть сприятливі умови.

Попри це, сам футболіст комфортно почувається в Баварії, а мюнхенський клуб не має наміру розлучатися з одним зі своїх ключових гравців. Наразі представники 32-річного нападника не ведуть переговорів із Барселоною.

Також зазначається, що питання можливого продовження контракту Кейна з Баварією сторони планують обговорити вже після завершення мундіалю. Чинна угода англійського форварда з мюнхенцями діє ще один сезон.

Нагадаємо, збірна Англії у другому таймі дотиснула Панаму і виграла групу L на чемпіонаті світу-2026.