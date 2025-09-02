Павло Василенко

Манчестер Сіті досі не оголосив про підписання Джанлуїджі Доннарумму, що викликає питання щодо майбутнього італійського голкіпера. Інсайдер Фабріціо Романо заспокоїв ситуацію, запевнивши, що все вже узгоджено та остаточно вирішено.

У Манчестер Сіті відбулися перестановки на позиції воротаря під час літнього трансферного вікна. Едерсон покинув команду, а Джеймса Траффорда привезли з Бернлі. Зараз «містяни» завершують підписання Джанлуїджі Доннарумми з ПСЖ.

Хоча трансферне вікно в Англії вже закрилося, немає жодних ознак того, що угода зірветься. По суті, всі просто чекають офіційного підтвердження трансферу від італійського гравця збірної. Питання в тому, коли?

Водночас розкриваються нові деталі. Остання інформація свідчить про те, що Доннарумма погодився на контракт до 30 червня 2030 року. Він включає опцію продовження контракту ще на 12 місяців.

Однак, незрозуміло, скільки заплатить англійський гранд. Поки що припущення коливаються від 20 до 40 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює воротаря в 40 мільйонів євро.

26-річний гравець грає за ПСЖ з 2021 року. Загалом він провів 161 матч за французьких грандів і 56 разів не пропустив жодного матчу.