Павло Василенко

Простої зміни в Instagram виявилося достатньо, щоб привести фанатів Реала в паніку. Вінісіус Жуніор, один із ключових гравців мадридської команди, видалив кілька знакових постів, пов'язаних з клубом, включаючи закріплені фотографії, що відзначають 14-й та 15-й тріумф Реала у Лізі чемпіонів. Він також змінив опис свого облікового запису, який і без того був суворим, але тепер здається ще більш нейтральним.

Хоча цей крок викликав багато спекуляцій про можливий вихід Вінісіуса Жуніора, джерела, близькі до гравця, припускають, що це була відповідь на потік негативних коментарів, отриманих ним після його невдалої гри проти Аль-Хіляля (1:1) у матчі відкриття Клубного чемпіонату світу.

Загальновідомо, що помилки Вінісіуса Жуніора на полі часто стають об'єктом глузувань за його межами – особливо у соціальних мережах, де бразильська зірка практично не знаходить пощади.

Це особливо актуально зараз, після сезону, коли його виступи значно погіршилися порівняно з минулим роком, коли його навіть вважали кандидатом на «Золотий м'яч».

Цю динаміку було повністю продемонстровано під час матчу з Пачукою. Вінісіус Жуніор спробував виконати ефектний трюк Ламбретта, який повністю провалився. Він не зміг підняти м'яч над головою захисника, як спочатку мав намір. І, що ще гірше, Жуніор потім незграбно зіштовхнувся із суперником.

Соціальні мережі швидко наповнили кадри невдалого трюку, викликавши загальні глузування, при цьому багато користувачів відзначили іронію ситуації, оскільки нещодавно Жуніор був претендентом на найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі.