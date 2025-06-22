Реал Мадрид здобув важливу перемогу в матчі другого туру Клубного чемпіонату світу-2025, перегравши мексиканську Пачуку з рахунком 3:1. Попри те, що мадридці залишилися вдесятьох ще на старті поєдинку, команда Хабі Алонсо зуміла обіграти мексиканців.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін провів увесь матч у запасі королівського клубу.

На 6-й хвилині Рауль Асенсіо зірвав вихід Соломона Рондона сам на сам, грубо затримавши його руками. Суддя без вагань вилучив захисника — Реал залишився в меншості вже на 7-й хвилині.

Після цього мадридці не лише втримали оборону, а й відкрили рахунок. На 35-й хвилині Франсіско Гарсія віддав точний пас на Джуда Беллінгема, і англієць з меж штрафного пробив у правий нижній кут — 1:0. Наприкінці першого тайму Гонсало Гарсія зумів знайти вільного Арду Гюлера, і той в один дотик подвоїв перевагу — 2:0.

У другому таймі Реал довів рахунок до розгромного. На 70-й хвилині Браїм Діас виконав навіс, а Федеріко Вальверде ударом у лівий кут зробив рахунок 3:0.

Мексиканці відповіли лише на 80-й хвилині. Хав'єр Едуардо Лопес віддав передачу на Еліаса Монтіля, який пробив з рикошетом — Тібо Куртуа не зміг врятувати команду — 3:1.

Після цього матчу Реал Мадрид із 4 очками очолює групу H. Пачука поки залишається без очок і знаходиться на останньому місці.

Клубний чемпіонат світу — 2025. Група H. 2-й тур

Реал Мадрид – Пачука 3:1 (Беллінгем 35', Гюлер 43', Вальверде 70' – Монтіль 80')