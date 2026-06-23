Сергій Разумовський

ФІФА може внести зміни до процедури проведення серії післяматчевих пенальті вже під час чемпіонату світу-2026. Нововведення планують запровадити ще до старту стадії 1/16 фіналу турніру.

Про можливу зміну правил повідомив журналіст The Times Мартін Ціглер. За його інформацією, у ФІФА розглядають варіант із проведенням лише одного жеребкування перед початком серії пенальті.

Наразі перед післяматчевими одинадцятиметровими зазвичай визначають кілька важливих моментів: яка команда виконуватиме удари першою, а також у які ворота пробиватимуть пенальті. Нова пропозиція ФІФА передбачає спрощення цієї процедури.

Згідно з можливими змінами, переможець жеребкування отримає право першого вибору. Команда зможе самостійно вирішити, що для неї важливіше: виконувати перший удар у серії пенальті або обрати ворота, у які команди пробиватимуть одинадцятиметрові.

Після цього команда, яка програла жеребкування, автоматично отримає друге право вибору. Тобто якщо переможець жеребкування вирішить бити першим, суперник зможе визначити ворота для серії. Якщо ж переможець обере ворота, інша команда отримає можливість вирішити, хто виконуватиме перший удар.

У ФІФА вважають, що така система може зробити процедуру більш зрозумілою та логічною, а також зменшити кількість окремих жеребкувань перед серією пенальті. Водночас зміна може мати важливе психологічне значення, адже право першого удару або вибір воріт часто вважаються потенційною перевагою для однієї з команд.

Очікується, що остаточне рішення щодо цього правила можуть ухвалити найближчим часом. Якщо пропозицію затвердять, оновлена процедура може почати діяти вже у плейоф чемпіонату світу-2026, починаючи зі стадії 1/16 фіналу.

Раніше Ліонель Мессі став першим гравцем, що не реалізував пенальті на чемпіонаті світу-2026.