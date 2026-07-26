Сергій Разумовський

Вінгер мюнхенської Баварії Майкл Олісе не стане гравцем мадридського Реала у літнє трансферне вікно. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо на своїй сторінці в соцмережі X.

🚨 Real Madrid informed Bayern days ago about intention not to break relationship for Michael Olise.



Florentino Pérez would love to sign Olise but only if/when Bayern open doors; NOT happening this summer so far.



🔦 Real, focused on Diomande now.



🎥 https://t.co/kU0DAY6e7l pic.twitter.com/utI5J6UzVb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

За інформацією журналіста, кілька днів тому представники мадридського клубу зв’язалися з керівництвом Баварії та поінформували німецьку сторону про своє рішення. Реал не хоче створювати напруженість у відносинах із мюнхенцями через можливий трансфер 24-річного французького футболіста.

Водночас президент Реала Флорентіно Перес зацікавлений у підписанні Олісе та високо оцінює ігрові якості вінгера. Однак мадридський клуб готовий перейти до активних переговорів лише за умови, що Баварія сама розглядатиме можливість продажу свого футболіста.

На цей момент мюнхенський клуб не демонструє готовності розлучатися з Олісе. Француз є важливою частиною команди та відіграє значну роль у планах керівництва й тренерського штабу на майбутній сезон. Раніше вже повідомлялося, що Баварія не розглядає пропозиції щодо трансферу вінгера.

Сам Реал наразі зосередив увагу на іншому варіанті для посилення атаки. Мадридці працюють над угодою щодо переходу вінгера Лейпцига Яна Діоманде. Саме цей трансфер нині є пріоритетним для іспанського гранда, тому переговори щодо Олісе не входять до першочергового порядку денного клубу.

Додатково варто згадати, що в червні цього року Реал опублікував офіційну заяву, у якій спростував інформацію про нібито проведені переговори з Олісе або його представниками. Мадридський клуб наголосив, що не вступав у прямий контакт із французьким гравцем щодо можливого переходу.

Попри це, інтерес Флорентіно Переса до футболіста залишається очевидним. Якщо позиція Баварії зміниться, а сам клуб відкриє двері для переговорів, Реал може повернутися до питання трансферу Олісе в майбутньому.

У попередньому клубному сезоні Майкл Олісе провів 51 матч у всіх турнірах. За цей час французький вінгер забив 22 голи та віддав 26 результативних передач, продемонструвавши високу ефективність і стабільність в атаці. На чемпіонаті світу-2026 Олісе зіграв шість матчів у складі збірної Франції та записав на свій рахунок п’ять асистів.

Раніше повідомлялося, що вінгер Реала Вінісіус Жуніор може змінити клуб.