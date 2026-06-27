Сергій Разумовський

Одразу кілька футболістів залишили Оболонь після завершення сезону. Про кадрові зміни у складі київської команди повідомив «Українському футболу» головний тренер клубу Олександр Антоненко.

За словами наставника, станом на зараз Оболонь покинули центральний захисник Владислав Приймак, півзахисник Руслан Черненко, вінгер Максим Третьяков, форвард Костянтин Бичек, а також Марченко. Таким чином, команда зазнала помітних змін у різних лініях — від оборони до атаки.

Контракти Черненка, Приймака, Бичека та Третьякова з Оболонню добігають кінця 30 червня. Після завершення терміну угод ці футболісти отримають можливість продовжити кар’єру в інших клубах на правах вільних агентів.

Окремо відзначається ситуація з Денисом Марченком. Голкіпер уже визначився з наступним етапом кар’єри — його підписали Карпати. Таким чином, він продовжить виступи в іншій українській команді.