Сергій Разумовський

Львівські Карпати офіційно оголосили про підписання українського голкіпера Дениса Марченка, який до цього виступав за Оболонь. Про трансфер молодого воротаря повідомила пресслужба «левів».

Денис Марченко народився 5 лютого 2007 року в Києві. Перші футбольні кроки він робив у системі Зміни-Оболонь, де поступово пройшов етапи становлення та звернув на себе увагу завдяки стабільній грі на юнацькому рівні. У сезоні-2023/24 воротар виступав за юнацьку команду пивоварів і загалом провів 42 матчі.

Дебют Марченка за першу команду Оболоні відбувся 23 лютого 2025 року. Попри юний вік, голкіпер швидко отримав ігрову практику в українській Прем’єр-Лізі та зумів закріпитися у складі київського клубу. Загалом у чемпіонаті України він провів 22 поєдинки, у яких пропустив 23 м’ячі. При цьому 11 матчів воротар відіграв на нуль, що є солідним показником для молодого кіпера.

Успішні виступи на клубному рівні дозволили Марченку отримати виклик до юнацьких збірних України. Уже через кілька місяців після дебюту в УПЛ він зіграв за збірну України U-20. Також у березні цього року Денис уперше вийшов на поле у складі команди U-19 у матчі відбору на чемпіонат Європи.

Для Карпат підписання Марченка є важливим кроком у процесі оновлення воротарської лінії. У літнє трансферне вікно львівський клуб продав основного голкіпера Назара Домчака до чеської Славії за п’ять мільйонів євро. Крім того, Карпати попрощалися з Романом Мисаком та Андрієм Кліщуком, тому позиція воротаря потребувала підсилення.