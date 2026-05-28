Президент УАФ Андрій Шевченко вперше детально прокоментував ситуацію щодо дискваліфікації вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика через підозру у вживанні допінгу.

УАФ ніколи не була стороною конфлікту в цій ситуації. Наша позиція така – ми віримо в Михайла, віримо, що він зробив все правильно. Ми чекаємо, коли він повернеться.

Ми готові допомагати і завжди допомагали йому, відповідали на всі запити, які нам присилали юристи. Максимум інформації, який могли зібрати, ми віддавали. Були в діалозі з юристами Мудрика.

Зараз така ситуація, що Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки, але подав апеляцію. Скоро суд Лозани буде розглядати цю апеляцію, будемо сподіватись, що вони приймуть правильне рішення і скоротять термін його відсторонення. Повторю, ми чекаємо, коли він повернеться, – заявив Шевченко в інтерв'ю «Бомбардиру».