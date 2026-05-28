Шевченко повідомив про деталі допінгової справи Мудрика
Президент УАФ уперше детально заговорив про дискваліфікацію гравця збірної України
31 хвилину тому
Президент УАФ Андрій Шевченко вперше детально прокоментував ситуацію щодо дискваліфікації вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика через підозру у вживанні допінгу.
УАФ ніколи не була стороною конфлікту в цій ситуації. Наша позиція така – ми віримо в Михайла, віримо, що він зробив все правильно. Ми чекаємо, коли він повернеться.
Ми готові допомагати і завжди допомагали йому, відповідали на всі запити, які нам присилали юристи. Максимум інформації, який могли зібрати, ми віддавали. Були в діалозі з юристами Мудрика.
Зараз така ситуація, що Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки, але подав апеляцію. Скоро суд Лозани буде розглядати цю апеляцію, будемо сподіватись, що вони приймуть правильне рішення і скоротять термін його відсторонення. Повторю, ми чекаємо, коли він повернеться, – заявив Шевченко в інтерв'ю «Бомбардиру».
Також Шевченко розкритикував зірок італійського футболу за візити до росії.
