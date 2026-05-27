Шевченко розкритикував зірок італійського футболу за візити до росії
За словами очільника УАФ, іноземні спортсмени чудово розуміють ситуацію, проте свідомо обрали гроші
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко в YouTube-каналі «Бомбардир» відреагував на візити колишніх зірок збірної Італії до росії для участі у виставкових матчах.
Очільник УАФ зазначив, що мав особисті розмови з експартнерами по футбольному полю та чітко окреслив їм позицію України.
Я спілкувався з багатьма з них. Я засуджую те, що вони зробили. Я висловив їм свою позицію і позицію, як на це дивиться Україна. Але їм з цим жити, це їхнє рішення.
Дивіться. Навіть відповіді не було. Люди розуміють, але вони ухвалили таке рішення. Я ще раз кажу. Я висловив їм свою позицію, незадоволення, те, що вони це роблять. Вони про це знають. Я всім сказав, кого я знаю.
Раніше медіа активно критикували іноземних ветеранів футболу, серед яких Франческо Тотті, Андреа Пірло та Дженнаро Гаттузо, через їхню готовність співпрацювати з російською стороною заради гонорарів.
