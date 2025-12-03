Шевченко – про перспективи збірної України у матчі проти Швеції: «Ми довели, що є конкурентоспроможними»
Президент УАФ оцінив шанси команди Реброва
близько 9 годин тому
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко поділився очікуваннями перед півфіналом плей-оф ЧС-2026 між збірними України та Швеції, висловивши віру у можливості національної команди.
Він підкреслив, що на момент гри багато що може змінитися, включаючи склади та форму команд, тому давати точний прогноз вкрай складно.
«Все можливо: все залежить від того, як ми до цього підійдемо. Ми довели, що є конкурентоспроможними, але Швеція – сильна команда, навіть якщо у відборі вона виступила невдало, у її складі є сильні гравці. А за два місяці динаміка та ситуація можуть змінитися», – цитує Шевченка TUTTOmercatoWEB.
Поєдинок Україна – Швеція відбудеться 26 березня 2026 року, а фінал плей-оф заплановано на 31 березня.
Раніше ексхавбек збірної України розкритикував «мирний план Трампа».