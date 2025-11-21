Сергій Разумовський

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко прокоментував у своєму Instagram так званий «мирний план Трампа» щодо врегулювання війни проти рф, що було нещодавно опубліковано в медіа.

Росія продовжує вбивати невинних людей в Україні. Щодня ці монстри тероризують мирне населення. Ця війна спрямована проти дітей, жінок і бабусь, які не можуть себе захистити. Водночас Росія веде таємні перемовини з США про примусове закінчення війни на умовах Росії. Це повний провал з боку США, і якщо Європа також прийме ці умови, це буде катастрофа. Євген Левченко

За даними Politico, Білий дім нібито готується оприлюднити мирну угоду з росією, яка начебто містить 28 пунктів, зокрема вимоги зробити російську мову офіційною в Україні та скоротити чисельність Збройних сил України. Офіційного підтвердження такої угоди з боку США чи України станом на зараз немає.

