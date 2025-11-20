Сергій Разумовський

Президент УАФ Андрій Шевченко взяв участь у роботі престижного футбольного форуму Argentina Olé Summit. Захід зібрав майже п’ять тисяч учасників, серед яких були провідні представники світової футбольної індустрії. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Шевченко окреслив основні виклики, з якими стикається український футбол під час повномасштабної війни. Серед них – постійні повітряні тривоги, відсутність уболівальників на стадіонах, значні руйнування спортивної інфраструктури, складна логістика та серйозні фінансові труднощі.

Попри всі виклики, український футбол продовжує працювати та розвиватися. Усі чемпіонати тривають. Національний кубок реформовано з метою розширення участі клубів і регіонів. Масовий футбол розвивається: цього року понад 10 тисяч дітей узяли участь у турнірі «Шкільний м’яч». Футбол також став інструментом фізичної та психологічної реабілітації, особливо для військових і цивільних, які зазнали ампутацій. Саме тому ми створили «Лігу дужих» та працюємо над її розвитком. Андрій Шевченко

Нагадаємо, збірна України пробилася до плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026. У четвер, 20 листопада відбулося жеребкування даної стадії відбору.

На жаль, жереб не був прихильним до синьо-жовтих. Незважаючи на перебування у першому кошику, команді Сергія Реброва дісталися досвідчені європейські бійці. У півфіналі українці зустрінуться зі Швецією Віктора Дьокереша й Александера Ісака. Якщо вдасться вийти до фіналу, то доля зведе команду з переможцем пари Польща – Албанія.