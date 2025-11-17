Шевченко привітав Україну з вирішальною перемогою над Ісландією
Очільник УАФ спостерігав за грою у Варшаві
близько 2 годин тому
Андрій Шевченко - Фото: УАФ
Президент УАФ Андрій Шевченко підбив підсумки заключного матчу кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії (2:0).
Вітаю команду та головного тренера з перемогою! Україна здолала Ісландію у вирішальному матчі відбору ЧС-2026 і виборола право на матчі плей-оф. Сьогодні синьо-жовті грали для всієї України та віддали заради перемоги всі сили та емоції. Дякую вболівальникам за неймовірну атмосферу на стадіоні «Легія». Україна понад усе! - написав Шевченко в Instagram.
Збірна України впевнено переграла Ісландію та з другого місця вийшла до плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Наступний суперник синьо-жовтих визначиться шляхом жеребкування.