Трубін відзначив ключовий фактор перемоги України у матчі з Ісландією
Сейви Анатолія залишили нас в плей-офф
близько 2 годин тому
Анатолій Трубін / Фото - УАФ
Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін підбив підсумки заключного матчу кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії (2:0).
Робимо крок далі. Без зайвих слів - ми заслужили цей результат працею всієї команди. Ціную підтримку, яку відчуваємо з трибун і з дому - вона справді додає сил, - написав Трубін в Instagram.
Збірна України впевнено переграла Ісландію та з другого місця вийшла до плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Наступний суперник синьо-жовтих визначиться шляхом жеребкування.