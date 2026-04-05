Денис Сєдашов

ЛНЗ здобув впевнену перемогу над Кривбасом у виїзному матчі 22-го туру Української Прем’єр-ліги з рахунком 3:0.

Після безгольової першої половини гри гості відзначилися тричі. Головним героєм зустрічі став Данило Кравчук, який оформив дубль. Спочатку форвард скористався помилкою Володимира Вілівальда, а згодом подвоїв перевагу своєї команди. Крапку в поєдинку поставив Шота Нонікашвілі, забивши через п’ять хвилин після виходу на заміну.

УПЛ. 22-й тур

Кривбас – ЛНЗ – 0:3

Голи: Кравчук, 55, 65, Нонікашвілі, 84

Ця перемога дозволила ЛНЗ набрати 50 очок і зберегти першу сходинку в турнірній таблиці. Черкаський клуб на три пункти випереджає Шахтар, проте гірники мають два матчі в запасі.

Кривбас посідає шосте місце в УПЛ і має в активі 34 очки.

