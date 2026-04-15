Сергій Разумовський

Колишній гравець і тренер Динамо Олексій Михайличенко висловився щодо інциденту із сантехніком, який стався у січні цього року та викликав широкий резонанс у мережі.

Під час розмови Михайличенка попросили прокоментувати ситуацію, яка раніше активно обговорювалася в інтернеті. Денис Бойко наголосив, що знає його як спокійну, врівноважену та поважну людину, тому для багатьох гучні звинувачення у нібито жорстокому побитті стали несподіванкою. Також у бесіді Михайличенко заявив, що на тілі чоловіка начебто не виявили жодних слідів побоїв, через що історія викликала ще більше запитань.

Фахівець зазначив, що не хотів би детально повертатися до цієї теми, оскільки вважає, що інцидент отримав надмірний розголос.

Я навіть не хочу про це балакати, тому що цей піар, який він зробив за те що... Шкода, що я його не побив, чесно вже кажучи. Шкода, що я не побив, тому що він облаяв і вдарив жінок, які прийшли до нього поговорити. То я його просто за шкірки повів: «Що ти робиш?» Я ж кажу, що шкода, що не я побив, тому що це не людина, а хамло, яке ще мені тільки оце трошки незрозуміло — як це можна було. Якби це не моє ім’я, мабуть, це ніхто б і не помітив. Олексій Михайличенко

Під час інтерв’ю також порушувалася тема можливої вигоди іншої сторони від розголосу. У розмові пролунало припущення, що учасник конфлікту міг прагнути не лише уваги, а й певної фінансової компенсації.

Не тільки хайпанутись, мабуть, він щось хотів, але нічого не отримав. Гроші? Мабуть, а для чого ж це все. Олексій Михайличенко