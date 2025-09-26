Павло Василенко

Марк Касадо може залишити Барселону вже влітку наступного року. Про це повідомляє fichajes.net.

Сезон, який вирішує долю

20-річний опорний півзахисник провів лише 210 хвилин у чотирьох матчах Ла Ліги та відзначився однією гольовою передачею. Попри свій потенціал, Касадо опинився в тіні таких зірок, як Френкі де Йонг, Педрі, Фермін Лопес і Дани Ольмо.

Позиція клубу

Каталонський гранд готовий розглянути пропозиції в районі 25–30 мільйонів євро. Хоча Хансі Флік вважає його важливим резервним гравцем, спортивне керівництво розглядає продаж як спосіб поліпшення фінансового балансу клубу.

Інтерес із Європи

До Касадо вже приглядаються «Вест Гем і Вулвергемптон, а також французький Марсель. Це може стати шансом для молодого таланту отримати більше ігрової практики та закріпитися в основі.

Дилема гравця

Тепер Касадо має вирішити – боротися за місце в Барселоні чи зробити крок назустріч стабільній ігровій кар’єрі в іншому клубі.