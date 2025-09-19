Павло Василенко

Барселона прийматиме Парі Сен-Жермен на стадіоні «Льюїс Компаніс» на пагорбі Монжуїк, повідомив УЄФА на своєму офіційному сайті. Матч відбудеться у другому раунді основного етапу Ліги чемпіонів 1 жовтня.

Як відомо, каталонці досі не можуть отримати дозвіл на проведення домашніх матчів на своєму стадіоні Spotify Camp Nou, який вже давно перебуває на реконструкції. Ідея блаугранас полягала у відкритті об'єкта з обмеженою місткістю 27 000 глядачів. Однак, поки що це неможливо.

Іншим варіантом був стадіон «Йохан Кройфф» у тренувальному центрі клубу, але він вміщує лише 6000 глядачів. Він вже був місцем проведення домашньої гри проти Валенсії (6:0) у Ла Лізі, а також прийматиме майбутній матч проти Хетафе в неділю.

Згідно з правилами УЄФА, команда зобов'язана проводити всі свої домашні матчі Ліги чемпіонів на одному стадіоні, а це означає, що навіть якщо «Камп Ноу» незабаром знову відкриється, він не зможе приймати матчі цього сезону.