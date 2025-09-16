Павло Василенко

Барселона все ще мріє якнайшвидше повернутися на легендарний «Камп Ноу». Проте очікування знову затягується, і клубу доведеться тимчасово грати на «Монжуїку».

Реконструкція арени триває повним ходом, але точна дата відкриття й досі залишається невідомою. Спершу планувалося відкрити стадіон у серпні матчем Кубка Гампера проти Комо. Згодом розглядали вересень, однак сертифікат про завершення будівництва досі не отримано.

Ситуацію ускладнила й нещодавня злива, яка виявила проблеми з безпекою. Через це під питанням навіть жовтневий термін відкриття.

За даними Mundo Deportivo, найбільш імовірним є повернення Барселони на «Камп Ноу» 28 вересня у матчі проти Реал Сосьєдаду. Водночас гру Ліги чемпіонів проти ПСЖ 1 жовтня доведеться провести на Олімпійському стадіоні, адже арена ще не відповідатиме вимогам УЄФА: відкритими будуть лише 27 тисяч місць замість необхідних 45 тисяч.

Втім, вже наступний єврокубковий матч – проти Олімпіакоса 21 жовтня – очікується на «Камп Ноу».