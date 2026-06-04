Сергій Разумовський

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив низку рішень за підсумками розгляду матеріалів кількох матчів українських змагань. Найбільші санкції отримали Динамо та Шахтар.

Як стало відомо з повідомлення пресслужби УАФ, київський клуб загалом має сплатити 1 мільйон 345 тисяч гривень обов’язкових грошових внесків. Шахтар оштрафований на 343 тисячі гривень.

Основна частина санкцій стосується подій під час матчу 26-го туру УПЛ між Динамо та Шахтарем, який відбувся 3 травня 2026 року. За підсумками розгляду матеріалів цієї гри КДК УАФ зобов’язав Динамо сплатити 500 тисяч гривень за повторне використання піротехнічних засобів уболівальниками. Шахтар за аналогічне порушення отримав штраф у розмірі 210 тисяч гривень.

Крім того, Динамо має сплатити ще 200 тисяч гривень за недотримання додаткових заходів безпеки під час організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану. Йдеться про перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні.

Ще 15 тисяч гривень київський клуб заплатить за несанкціоновану появу сторонніх осіб в ігровій зоні. Також Динамо оштрафували на 100 тисяч гривень за повторні скандування вболівальників нецензурного та образливого характеру на адресу арбітра матчу.

Окреме покарання Динамо отримало за демонстрацію вболівальниками символіки дискримінаційного характеру. За це клуб має сплатити 300 тисяч гривень, а також провести наступний домашній матч із частково закритими секторами. Зокрема, буде закрито сектор 5.

Також КДК УАФ розглянув матеріали фінального матчу Кубка України сезону-2025/26 між Черніговом та Динамо, який відбувся 20 травня 2026 року. За підсумками цього поєдинку головного тренера Чернігова В. Чорного відсторонили від участі у змаганнях на один матч і зобов’язали сплатити 50 тисяч гривень за порушення порядку відбуття відсторонення від матчів. Динамо за події у фіналі Кубку України додатково оштрафували на 230 тисяч гривень за повторне використання піротехнічних засобів уболівальниками.

Окремі санкції отримав і Шахтар за матч 30-го туру Національної ліги U-19 проти Колоса, який відбувся 22 травня 2026 року. Донецький клуб має сплатити 108 тисяч гривень за використання піротехніки вболівальниками, а також ще 25 тисяч гривень за несанкціоновану появу сторонніх осіб в ігровій зоні.

Не вчаться на власних помилках? Динамо збирається зробити те, на чому вже обпікалося.