Павло Василенко

Манчестер Сіті офіційно підтвердив серйозну травму одного зі своїх ключових захисників. Йошко Гвардіол отримав перелом правої великогомілкової кістки та має перенести хірургічне втручання вже найближчими днями. У клубі не назвали точних термінів відновлення хорвата, однак англійські ЗМІ повідомляють про високий ризик того, що для нього цей сезон може бути завершений достроково.

Ситуація викликає занепокоєння і в таборі збірної Хорватії. За даними порталу 24sata, стандартний період реабілітації після подібних травм зазвичай триває від чотирьох до шести місяців. У складніших випадках відновлення може розтягнутися на дев’ять або навіть дванадцять місяців, що ставить під сумнів участь Гвардіола в майбутньому чемпіонаті світу.

Сам футболіст намагається зберігати оптимізм. У соціальних мережах він запевнив уболівальників, що цей непростий етап не зламає його, і подякував усім за слова підтримки, пообіцявши повернутися на поле ще сильнішим.

Травма Гвардіола серйозно ускладнює кадрову ситуацію в обороні Манчестер Сіті та може змусити клуб активніше діяти на трансферному ринку вже в січні. За інформацією інсайдерів, «містяни» розглядають можливість придбання капітана Крістал Пелас Марка Геї. Крім того, клуб уже підсилився Максом Аллейном, достроково завершивши його оренду з Вотфорда, щоб частково компенсувати кадрові втрати.