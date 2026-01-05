Сергій Разумовський

Виконувач обов’язків головного тренера Челсі Калум Макфарлейн пояснив, чому голкіпер Роберт Санчес і захисник Веслі Фофана не потрапили до заявки на матч 20-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті, який завершився внічию 1:1.

За словами Макфарлейна, проблеми Санчеса почалися ще раніше. Роберт відчув ушкодження під час розминки перед грою з Борнмутом, однак тоді все ж дограв матч і навіть тренувався у п’ятницю. Втім напередодні зустрічі з Манчестер Сіті воротар знову відчув, що з ним «щось не так», через що штаб вирішив не ризикувати його участю.

Інша причина відсутності стосувалася Фофана й не була пов’язана з травмою. Як уточнив Макфарлейн, за день до матчу Веслі добре потренувався, але вранці в день гри прокинувся з високою температурою. Через хворобу він не зміг зіграти.

28-річний іспанський голкіпер Челсі Роберт Санчес у цьому сезоні провів за клуб 24 матчі в усіх турнірах і 10 разів зіграв на нуль. Веслі Фофана має 14 матчів за Челсі в поточній кампанії.

Нагадаємо, у матчі проти синіх травми зазнав захисник Манчестер Сіті Йошко Гвардіол.