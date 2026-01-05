Гвардіола пролив святло на втрати Ман Сіті після гри з Челсі
Без втрат не обійшлось
28 хвилин тому
Фото - Getty Images
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловився про кадрову ситуацію містян після матчу 20 туру АПЛ проти Челсі (1:1). Його слова наводить Sky Sports.
Все стане зрозуміло найближчими днями, але все виглядає не дуже добре. Коли у вашому розпорядженні вся команда, можна організовувати конкуренцію і проводити ротацію, але зараз ситуація така. Я не можу її змінити. - пояснив Гвардіола.
