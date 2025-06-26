Павло Василенко

Захисник Порту Мартім Фернандеш потрапив в аварію на португальській трасі недалеко від міста Санта-Марія-де-Фейра рано вранці.

Гравець отримав незначні травми та був доставлений до лікарні у Фейрі. Його стан не є серйозним, і, як повідомляється, Мартіма Фернандеша було виписано з лікарні.

Сайт Abola зв'язався з поліцією GNR в Санта-Марія-да-Фейра, а також з пожежними та місцевим медичним відділенням Unidade Local de Saud de Entre Douro e Vouga, які підтвердили подію, але ввічливо відмовилися надати інформацію про стан здоров'я учасників.

Аварія сталася близько шостої ранку за місцевим часом. На місце події було направлено екстрені служби, включаючи пожежників та поліцію, які розслідують інцидент.

19- рычний Мартім Фернандеш зараз перебуває у відпустці після участі в Клубному чемпіонаті світу з Порту.