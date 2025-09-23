Павло Василенко

У Барселоні – чудові новини, які можуть стати тривожним сигналом для ПСЖ. Двоє ключових гравців каталонців близькі до повернення на поле.

На старті сезону блауграна переслідували травми. Головний тренер Гансі Флік змушений був обходитися без Ламіна Ямаля, Алехандро Бальде та Гаві. Центральний півзахисник залишиться поза грою ще кілька тижнів після артроскопічної операції на коліні, однак вінгер і лівий захисник вже наближаються до оптимальної форми.

Журналіст Sport.es Карлос Монфорт повідомляє: у вівторок Ямаль і Бальде відновили роботу з м’ячем на полі. Ба більше, захисник навіть узяв участь у частині командного тренування.

Обидва футболісти прагнуть бути повністю готовими до поєдинку з переможцями Ліги чемпіонів – ПСЖ. Матч відбудеться вже наступної середи.

До цього часу каталонці зіграють два поєдинки в чемпіонаті: у четвер проти Ов’єдо та в неділю з Реал Сосьєдадом. Не виключено, що Ямаль і Бальде отримають ігрові хвилини вже найближчими вихідними.

У нинішньому сезоні вінгер провів три матчі, відзначившись двома голами та трьома асистами. Захисник також встиг відіграти три зустрічі. Відсутність Ямаля змусила Фліка перевести Рафінью на правий фланг, а позицію Бальде зайняв Жерар Мартін.