Павло Василенко

Барселона офіційно підтвердила: Гаві чекає ще одна тривала пауза у грі.

Нагадаємо, у листопаді 2023-го півзахисник зазнав важкої травми – розрив хрестоподібних зв’язок та пошкодження меніска. Повернення відбулося лише у жовтні минулого року, після чого футболіст поступово знову закріплювався у складі Гансі Фліка.

Однак кілька тижнів тому виникли нові проблеми з меніском. Спочатку лікарі обрали консервативне лікування, проте воно не дало результату. У вівторок Гаві переніс артроскопічну операцію.

Клуб повідомив, що 21-річний гравець вибув щонайменше на чотири-п’ять місяців. Це означає, що він пропустить майже всю другу половину сезону.

На рахунку Гаві вже 155 матчів за Барселону, 10 голів і 18 асистів. Його відсутність стане серйозним ударом для Фліка, який і так має обмежені ресурси в центрі поля. Педрі, Френкі де Йонг, Дані Ольмо та Марк Касадо доступні, але Фермін Лопес ще відновлюється після травми, а Марк Берналь лише нещодавно повернувся після розриву «хрестів».

Каталонців знову чекає випробування без свого головного таланту.