Павло Василенко

Футбольний світ завмер у передчутті великого матчу – мадридський Реал проти Барселони (початок о 17:15). Але ось дивина: обом клубам офіційно заборонено використовувати назву Ель Класіко у рекламі чи просуванні гри.

Причина не у політиці, не у фанатах – а… у праві власності на бренд.

Раніше цього року Ла Ліга виграла суд проти клубів і тепер має виключні комерційні права на назву El Clásico. Суд постановив, що реєстрація бренду у 2023 році закріплює його власність за організаторами чемпіонату, а не за Реалом чи Барселоною.

Тож тепер два гранди можуть грати у своє «вічне дербі», але не можуть називати його Ель Класіко у постерах, рекламі чи промо.

Ще один епізод у довгій історії конфліктів між Барселоною, Реалом та керівництвом Ла Ліги.