Павло Василенко

Декілька днів тому стало відомо, що захисник Барселони Жюль Кунде має проблеми зі здоров'ям. Спочатку очікувалося, що він пропустить Ель Класіко. Однак остання інформація свідчить про те, що справи рухаються у правильному напрямку.

Перше Ель Класіко сезону заплановано на неділю, а мадридський Реал вважається незначним фаворитом матчу на стадіоні «Сантьяго Бернабеу».

Барселона має численні травми. Вже відомо, що Роберт Левандовський, Жоан Гарсія, Дані Ольмо та Гаві будуть відсутні у складі каталонців на майбутній матч.

Однак погані новини для чемпіонів Іспанії на цьому не закінчуються. У п'ятницю каталонське видання Sport повідомило, що Рафінья отримав травму. Травма бразильського гравця півзахисника виявилася настільки серйозною, що йому загрожує тривала відсутність. Крім того, тренування пропустив і Кунде.

Захисник Барселони скаржився на біль після забою. Він не міг брати участь у командних тренуваннях протягом останніх двох днів і працював у спортзалі. Його участь у матчі проти Реала зараз під питанням. Журналіст Жерар Ромеро надав нову інформацію з цього питання.

У суботу Кунде з'явився на полі та взяв участь у тренуванні з командою.

Остаточне рішення щодо французького гравця збірної ще не прийнято. Однак, все вказує на те, що Кунде вирішив свої проблеми, і головний тренер Барселони Гансі Флік зможе використовувати його під час Ель Класіко.