Павло Василенко

Мадридський Реал отримав довгоочікувані новини перед головною битвою осені – Ель Класіко проти Барселони. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, головний тренер «вершкових» Хабі Алонсо зможе розраховувати одразу на чотирьох гравців, які нещодавно були травмовані.

До складу повертаються Трент Александер-Арнольд, Дані Карвахаль, Дін Хейсен та Дані Себальос. Усі четверо пройшли медогляд і готові до участі в поєдинку.

Це – справжнє полегшення для тренера, який останні матчі змушений був експериментувати із захистом, навіть опускаючи Феде Вальверде нижче в оборону.

Реал перебуває у блискучій формі: перемоги над Кайратом (5:0), Вільярреалом (3:1), Хетафе (1:0) та Ювентусом (1:0). Єдина поразка цього сезону – від Атлетіко (2:5).

Тим часом Барселона має серйозні кадрові проблеми – Роберт Левандовський не зможе допомогти каталонцям у ключовому матчі.

Ель Класіко обіцяє бути спекотним – і, схоже, Реал повертає оптимальну силу в найкращий момент.